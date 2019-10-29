2019-10-29T20:14:24+03:00
Происшествия

В Петербурге снесли скромную шиномонтажку и маленький продуктовый павильон

Сотрудники ККИ отчитались о сносе очередных незаконных объектов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Небольшие торговые павильона незаконно занимали землю города. Фото: пресс-служба ККИ ПетербургаНебольшие торговые павильона незаконно занимали землю города. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга
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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга снес два нелегальных торговых павильона. В первом продавали еду и алкоголь. Этот павильон располагался в поселке Песочном на Ленинградской улице. Однако земельный участок в 30 кв.м. занимали незаконно.

- В июле текущего года с предпринимателем расторгли договор под размещение объекта мелкорозничной торговли. Но более 3 месяцев землю так и не освобождали добровольно. 28 октября павильон освободили силой, - передает пресс-служба ККИ Петербурга.

Нелегальных бизнесменов привлекут к административной ответственности. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

Нелегальных бизнесменов привлекут к административной ответственности. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

Аналогичная проблема ждала и владельца маленькой шиномонтажки на проспекте Королева возле дома №57. Работники скромно ремонтировали колеса в небольшом помещении площадью 22 квадратных метра. Сотрудники ККИ установили, что предприниматель не заключал новый договор на владение территорией, находящейся в городской собственности. Поэтому шиномонтаж попросили на выход.

Сейчас нелегальных бизнесменов ждет административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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