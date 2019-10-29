Смольный закончил установку всех «говорящих» светофоров в этом году

СЕГОДНЯ 20:40 2019-10-29T20:40:55+03:00

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры отчитались о проделанной работе за год

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В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили о завершении кампании по установке светофоров со звуковым голосовым сопровождением. Повезло 115 адресам Северной столицы.

- «Говорящие» устройства благодаря звуковому сопровождению дублируют красные, желтые и зеленые сигналы и помогают слабовидящим петербуржцам не только пользоваться транспортной инфраструктурой города, но и безопасно переходить проезжую часть. Сразу 928 таких светофоров появились в городе за год, - сообщает Peterburg2.

Добавим, что всего в Северной столице числится 1668 светофорных объектов. Получается, что больше половины из них уже «заговорили». При этом перечень адресов с установкой таких светофоров формируется на основании обращений организаций, помогающим слепым горожанам, органов исполнительной власти и с учетом мнений жителей Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU