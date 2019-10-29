2019-10-29T21:21:24+03:00
Происшествия

В Приморском районе вспыхнул огнем двухэтажный дом на 700 «квадратов»

Сильному пожару присвоили повышенный ранг сложности [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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К счастью, дом оказался нежилым. Фото: vk.com/spb_todayК счастью, дом оказался нежилым. Фото: vk.com/spb_today
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29 октября около 6 часов вечера загорелся двухэтажный дом в Приморском районе. Сильный пожар произошел в корпусе №4 дома №61 на 3-й линии 2-ой половины. Очевидцы в соцсетях сообщали о том, что нежилое здание вмиг окутало пламя, а черный плотный дым было видно издалека. На место выехало много спасателей МЧС и не зря, поскольку позже пожару присвоили повышенный ранг опасности.

- Горела площадь в 700 квадратных метров неэксплуатируемого кирпичного здания. В 18:28 из-за угрозы распространения огня пожару присвоили ранг №1-БИС, однако через десять минут его повысили до №2. Через час пожарные локализовали огонь и занялись ликвидацией открытого горения, - сообщает пресс-служба МЧС Петербурга.

Спасатели добавляют, что сведений о пострадавших к ним не поступало. От МЧС пожар ликвидировали 17 единиц техники и 68 человек личного состава. От РСЧС огонь тушили 102 сотрудника.

Горит Двухэтажка в Приморском районе.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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