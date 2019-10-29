Полицейский-взяточник позволял вести незаконную торговлю у станции метро «Девяткино»

СЕГОДНЯ 22:31 2019-10-29T22:32:56+03:00

Экс-полицейский собрал взяток на сумму почти что в 150 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Северо-западное следственное управление на транспорте СК России уличило во взяточничестве начальника линейного пункта полиции на станции метро «Девяткино». В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Сообщается, что за получение взяток его уже уволили с позором из органов внутренних дел.

Как считает следствие, экс-полицейский закрывал глаза на незаконную торговлю у станции метро. В его обязанности входили пресечения преступлений и административных правонарушений, но он сам решил встать по ту сторону закона. В итоге злоумышленник получил взяток на сумму 148 тысяч рублей, что позволило нелегальным торговцам беспрепятственно вести малый бизнес у «Девяткино».

- В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», - сообщила пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU