Полицейский-взяточник позволял вести незаконную торговлю у станции метро «Девяткино»
Северо-западное следственное управление на транспорте СК России уличило во взяточничестве начальника линейного пункта полиции на станции метро «Девяткино». В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Сообщается, что за получение взяток его уже уволили с позором из органов внутренних дел.
Как считает следствие, экс-полицейский закрывал глаза на незаконную торговлю у станции метро. В его обязанности входили пресечения преступлений и административных правонарушений, но он сам решил встать по ту сторону закона. В итоге злоумышленник получил взяток на сумму 148 тысяч рублей, что позволило нелегальным торговцам беспрепятственно вести малый бизнес у «Девяткино».
- В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», - сообщила пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU