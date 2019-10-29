2019-10-29T22:32:56+03:00
Происшествия

Полицейский-взяточник позволял вести незаконную торговлю у станции метро «Девяткино»

Начальника линейного пункта полиции на «Девяткино» уличили во взятках
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Экс-полицейский собрал взяток на сумму почти что в 150 тысяч рублей.Экс-полицейский собрал взяток на сумму почти что в 150 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Северо-западное следственное управление на транспорте СК России уличило во взяточничестве начальника линейного пункта полиции на станции метро «Девяткино». В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Сообщается, что за получение взяток его уже уволили с позором из органов внутренних дел.

Как считает следствие, экс-полицейский закрывал глаза на незаконную торговлю у станции метро. В его обязанности входили пресечения преступлений и административных правонарушений, но он сам решил встать по ту сторону закона. В итоге злоумышленник получил взяток на сумму 148 тысяч рублей, что позволило нелегальным торговцам беспрепятственно вести малый бизнес у «Девяткино».

- В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», - сообщила пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украсть за 15 секунд: Невозмутимая молодежь стащила электросамокат из ТРК «Атмосфера»
На субботнем матче «Зенита» с ЦСКА арбитрам поможет система VAR
Мокрый снег и дождь в Петербурге превысили в полтора раза норму осадков для октября
В Приморском районе вспыхнул огнем двухэтажный дом на 700 «квадратов»
Смольный закончил установку всех «говорящих» светофоров в этом году
В Петербурге снесли скромную шиномонтажку и маленький продуктовый павильон
«Гринпис» перечислил берега водных объектов Петербурга, которые напрочь загрязнены пластиком
Погиб наш младший член семьи: В Карелии медведь пришел в город и разорвал собаку на глазах ее хозяев
Антикварный салон в Петербурге опечатали после обысков по делу о контрабанде
31-летнюю петербурженку, пролежавшую неделю в коме, самолетом перевезли из Антальи в Петербург
Школа в Приморском районе едва не утонула в фекалиях из-за забивших канализацию тряпок
Петербуржец отсидит три года за жестокое избиение школьника
Кубковые игры непредсказуемы: Семак рассказал о подготовке «Зенита» к встрече с «Томью»
После гибели двух человек на судоремонтном заводе завели уголовное дело
Ради него отключили высоковольтную линию: В Ленобласти спасли кота Кирюшу, неделю просидевшего на дереве
Продажи новых автомобилей в Петербурге продолжают падать уже который месяц
Машина влетела во входную дверь школы на набережной канала Грибоедова
Ночью в Ленобласти температура воздуха упадет до - 10 градусов
В Ленобласти директор дома престарелых потратила 600 тысяч бюджетных рублей на свои нужды
В Петербурге протестируют беспилотный автомобиль