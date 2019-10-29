2019-10-29T22:59:56+03:00
Спорт

На субботнем матче «Зенита» с ЦСКА арбитрам поможет система VAR

Также встречу обслужит бригада арбитров под руководством Михаила Вилкова
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В прошлый раз при системе VAR "Зенит" разгромил "Ростов".В прошлый раз при системе VAR "Зенит" разгромил "Ростов".Фото: Александр ГЛУЗ
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2 ноября на домашнем матче «Зенита» против ЦСКА вновь будет работать видеосистема фиксации голов и нарушений VAR. Главным судьей грядущей игры на «Газпром Арене» назначен нижегородец Михаил Вилков – «фартовый» рефери по мнению болельщиков «Зенита». Ему помогут ассистенты Алексей Лунев из Новосибирска и Адлан Хатуев из Грозного. Резервный арбитр – ростовчанин Сергей Иванов. За VAR будут следить Виталий Мешков из Дмитрова и Сергей Карасев из Москвы.

- До этого матча Вилков судил 32 игры с участием петербуржцев, в которых сине-бело-голубые 23 раза победили, 7 раз сыграли вничью и дважды уступили. Последняя встреча состоялась 28 сентября 2019-го, когда петербургские футболисты в гостях проиграли «Локомотиву» со счетом 0:1, - делится любопытной статистикой пресс-служба «Зенита».

Напомним, что игра против армейцев пройдет 2 ноября в 19:00. Билеты на матч активно расходятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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