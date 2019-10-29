2019-10-29T23:35:08+03:00
Происшествия

Украсть за 15 секунд: Невозмутимая молодежь стащила электросамокат из ТРК «Атмосфера»

Злоумышленники очень быстро украли дорогой транспорт, но все же успели попасть на камеры видеонаблюдения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Электросамокат за 25 тысяч рублей никак не был прикреплен к прилавку. Фото: vk.com/spb_todayЭлектросамокат за 25 тысяч рублей никак не был прикреплен к прилавку. Фото: vk.com/spb_today
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Невозмутимая молодежь украла электрический самокат из магазина техники в ТРК «Атмосфера». Двое парней действовали быстро, ловко и просто: увидели, что консультанты чем-то заняты, затем на секунду испуганно переглянулись друг с другом, после чего один из злоумышленников схватил и понес дорогой транспорт прочь. Однако воришки попались на камеры видеонаблюдения.

- Выкладываю фото и видео на случай, если кто-то узнает отпрысков. Самокат стоил 25 тысяч рублей. Подали заявление в полицию, - пишет сотрудник магазина в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «Вконтакте».

Электросамокат никак не был прикреплен к прилавку магазина, поэтому взять его не составило труда. Один из прохожих мужчин смутился странными ребятами, понаблюдал за их действиями несколько секунд, а потом направился к консультантам, чтобы объявить о пропаже. Однако было слишком поздно. Похоже, воришки тут же опробовали самокат в деле и умчали в неизвестную даль.

Молодежь стащила самокат в ТРК Атмосфера .Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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