Девушка за рулем Mini Cooper вырвала с корнем фонарный столб на круговой дороге в Славянке

СЕГОДНЯ 00:11 2019-10-30T00:15:47+03:00

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Ночью 29 октября Mini Cooper влетел в фонарный столб на круговой дороге в Славянке. От удара бампер машины напрочь раскорежило. Упавший столб по счастливой случайности не задел никого из пешеходов на тротуаре. Моментально на месте ДТП оказались и спасатели МЧС, и врачи реанимации, и сотрудники «Ленсвета», а также множество прохожих зевак.

- Женщина везла домой своего мужа. Себе разбила голову, машину уничтожила да и столб с корнем вырвала. Супруга без сознания увезла реанимация. Оба вроде бы в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает очевидец аварии в группе «АВТО Пушкин» во «Вконтакте».

Пользователи сети не могли понять, как можно так сильно разогнаться на круговом движении. Тем более, машина сама по себе скромных размеров. Кто-то предположил, что виной всему скользкая дорога, другие верят в слова про пьяную автоледи от свидетелей аварии.

Добавим, что точная информация о ДТП пока неизвестна. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU