2019-10-30T00:50:04+03:00
Общество

Петербуржец продает за 1,5 млн рублей барабан ударника и бэк-вокалиста группы «Кино»

На малом барабане лично играл Георгий «Густав» Гурьянов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Гурьянов очень любил этот малый барабан и часто просил его у владельца студии звукозаписи, который сейчас и является хозяином раритета. Фото: avito.ruГурьянов очень любил этот малый барабан и часто просил его у владельца студии звукозаписи, который сейчас и является хозяином раритета. Фото: avito.ru
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На «Авито» появилось объявление, в котором петербуржец продает за полтора миллиона рублей барабан Георгия Гурьянова, экс-ударника и бэк-вокалиста легендарной группы «Кино». Петербургская рок-тусовка знала его как «Густава». После смерти Цоя музыкант стал известным художником, однако на 53-м году жизни его сразил гепатит С.

- В 1985 году Гурьянов был частью группы «Народное ополчение» и играл на моей звукозаписывающей студии Begemotion Records. Тогда ребята «писали» панк-оперу «Новогодие». Она очень понравилась Виктору Цою и помогла «Густаву» попасть в состав «Кино». Ему так нравился звук этого малого барабана, что он просил его для записи многих концертов в 1987 году, - рассказывает продавец музыкальной реликвии.

Как уверяет автор объявления, Гурьянов лично менял на барабане обручи и пластики. Цену в 1,5 миллиона рублей продавец написал «с потолка». Мужчина готов торговаться с реальным фанатом «Кино» и конкретно «Густава».

ИСТОЧНИК KP.RU

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