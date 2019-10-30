Петербуржец продает за 1,5 млн рублей барабан ударника и бэк-вокалиста группы «Кино»
На «Авито» появилось объявление, в котором петербуржец продает за полтора миллиона рублей барабан Георгия Гурьянова, экс-ударника и бэк-вокалиста легендарной группы «Кино». Петербургская рок-тусовка знала его как «Густава». После смерти Цоя музыкант стал известным художником, однако на 53-м году жизни его сразил гепатит С.
- В 1985 году Гурьянов был частью группы «Народное ополчение» и играл на моей звукозаписывающей студии Begemotion Records. Тогда ребята «писали» панк-оперу «Новогодие». Она очень понравилась Виктору Цою и помогла «Густаву» попасть в состав «Кино». Ему так нравился звук этого малого барабана, что он просил его для записи многих концертов в 1987 году, - рассказывает продавец музыкальной реликвии.
Как уверяет автор объявления, Гурьянов лично менял на барабане обручи и пластики. Цену в 1,5 миллиона рублей продавец написал «с потолка». Мужчина готов торговаться с реальным фанатом «Кино» и конкретно «Густава».
ИСТОЧНИК KP.RU