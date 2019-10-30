Петербуржцев предупреждают о закрытии на зиму ряда билетных касс пригородных поездов в Ленобласти

СЕГОДНЯ 01:18 2019-10-30T01:18:30+03:00

Однако билеты можно будет купить непосредственно в поезде у контролеров. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 ноября пункты продаж билетов на станциях «Пупышево», «Проспект Славы», «Мшинская» и «55-км» перестанут работать

Изменить размер текста: A A

С 1 ноября некоторые билетные кассы пригородных поездов в Ленобласти закроются на зиму. Более того, на ряде станций и остановках изменятся режимы работы турникетных линеек и пунктов продаж проездного. Петербуржцев, пользующихся электричками, спешат предупредить в «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

- С 1 ноября 2019 года на зимний режим работы перейдут и закроются билетные кассы на станциях «Пупышево», «Проспект Славы» (кассовый модуль со стороны улицы Белградской), «Мшинская» (кассовый модуль на платформе) и «55-км», - передает пресс-служба перевозчика.

Купить билет будет возможно у контролера-кассира непосредственно в поезде без взимания лишних штрафных сборов. Также в РЖД напоминают, что проездной на пригородный транспорт можно оформить через официальные мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU