В Карелии осудили браконьеров, застреливших трех беременных лосих

СЕГОДНЯ 01:51 2019-10-30T01:51:35+03:00

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В Карелии осудили двух браконьеров, которые на нелегальной охоте застрелили трех беременных самок лося. Злоумышленники убили животных еще в апреле 2019 года. Тогда они прочесывали на снегоходах и с оружием наперевес территорию лесного массива. Заметив трех лосих, мужчины ни на секунду не сомневались в выстреле, несмотря на запрещенный для охоты период. Как потом выяснило следствие, все умершие животные были беременны двумя эмбрионами.

- Браконьеров поймали в ночное время, когда они перевозили из леса разделанные туши мертвых лосих. На них завели уголовное дело, поскольку государству был причинен особо крупный ущерб, - сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

Однако злоумышленники отделались лишь штрафом по 400 тысяч рублей каждому. Суд смягчил приговор, учтя то, что они возместили причиненный стране ущерб, принесли публичное извинение, активно способствовали расследованию дела, а также являлись отцами маленьких детей. Для профилактики, пока браконьеры не заплатят штраф, у них изъяли оружие и наложили арест на автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU