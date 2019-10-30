2019-10-30T10:15:12+03:00
Происшествия

Легковушка насмерть сбила пешехода на Волхонском шоссе

Водитель гнал с такой скоростью, что его жертва ударилась и разбила лобовое стекло машины
Лилия КОЗЛОВА
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На Волхонском шоссе под Петербургом легковушка насмерть сбила пешеходаНа Волхонском шоссе под Петербургом легковушка насмерть сбила пешеходаФото: СОЦСЕТИ
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Утро среды, 30 октября, в Петербурге началось трагически. На Волхонском шоссе, в Ломоносовском районе Ленобласти легковой автомобиль сбил пешехода, как говорят очевидцы, насмерть. Инцидент произошел около семи часов вечера на пешеходном переходе, когда горожанин пытался пересечь дорогу.

- На Волхонском шоссе в принципе не пешеходов не пропускают. Автомобили носятся как черти, - возмутился петербуржец в соцсети, увидев фото с места трагедии.

Личность и пол жертвы утреннего гонщика очевидцы установить не смогли. Тело погибшего пешехода накрыли спасательные службы, прибывшие на место. Рядом со сбитым пешеходом остановилась машина с разбитым лобовым стеклом. По всей видимости, оно буквально вмялось с салон от столкновения с человеком.

Водители и жители Петербурга сетуют на то, что Волхонское шоссе в принципе опасное, в первую очередь из-за того, что практически не освещено.

- Неужели в промежутке от Таллинского до Киевского шоссе не воткнуть пять фонарных столбов? Именно столько там нерегулируемых пешеходных переходов, - отметил участник обсуждения.

Предложение дельное, согласились с ним остальные петербуржцы, однако это уже не спасет жизнь погибшему пешеходу. По данным ГИБДД, 43-летний водитель сбил 66-летнего мужчину вне зоны пешеходного перехода, после чего тот скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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