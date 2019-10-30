Женщина с собаками спугнула двоих, избивших и ограбивших пенсионера в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-30T09:17:09+03:00

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Жильцы одного из домов на Петергофском шоссе в Петербурге ищут двух негодяев, которые напали на пожилого мужчину прямо в парадной. Инцидент произошел около 18:40 часов вечера во вторник, 29 октября. Неизвестные пытались проникнуть в квартиру местного жителя, когда он застал их на месте преступления. Тогда двое набросились на пенсионера, избили и ограбили его. Убегающих обидчиков мужчины видели все соседи.

- Во вторник с 18:36 по 18:41 из парадной номер 2, дома 7, корпус 1 по Петергофскому шоссе выбежали два преступника. Они напали, избили и ограбили пожилого мужчину, перед этим пытаясь проникнуть в его квартиру. Спугнула их соседка с собаками, - рассказали очевидцы в соцсетях.

Испуганные грабители выбежали на улицу. Один, ростом 183-185 сантиметров, был в синей куртке, второй сантиметров на 10 пониже, в черном капюшоне и светлой куртке. Очевидцы предполагают, что у мужчин был сообщник, так как они метались возле серо-бежевой иномарки, которая пыталась срочно уехать из двора.

- Уважаемые соседи, возможно, вы запомнили этих уродов или номер машины, так как из 2 парадной с 7-го этажа на бандитов кричала свидетельница преступления, - попросили помощи в сети жители дома.

ИСТОЧНИК KP.RU