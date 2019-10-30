2019-10-30T09:34:12+03:00
Происшествия

Студенты СПбГУ устроили массовую драку у «Владимирского пассажа»

Жертва разъяренных, молодых петербуржцев попала в больницу с переломом черепа
Лилия КОЗЛОВА
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Три студента СПбГУ устроили массовую драку в центре ПетербургаТри студента СПбГУ устроили массовую драку в центре ПетербургаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Молодые и горячие студенты одного из самых престижных университетов Петербурга, СПбГУ, жестоко избили человека в центре города. В ночь на вторник, 29 октября, напротив входа в ТЦ «Владимирский пассаж» у станции метро «Владимирская», трое парней набросились на 26-летнего молодого человека, которому после этой встречи понадобилась срочная госпитализация.

- В 1:25 часов ночи 29 октября в полицию поступила информация о массовой драке у дома 19 по Владимирскому проспекту. Прибывшие на место стражи порядка задержали троих человек, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего молодого человека в тяжелом состоянии госпитализировали в Александровскую больницу. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, а также перелом основания черепа.

Все задержанные оказались студентами четвертого курса Санкт-Петербургского государственного университета. Двоих молодых людей, которым было по 18 лет, полиция добросила и обязала явиться по требованию. Одного из участников драки, 20-летнего студента, временно задержали.

Правоохранители возбудили уголовное дело, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения для того, чтобы разобраться во всем произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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