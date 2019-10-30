За съемки порно с малолетней девочкой полиция Петербурга задержала неприметного менеджера

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-30T10:12:33+03:00

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В Санкт-Петербурге управление следственного комитета по Московскому району во вторник, 29 октября, возбудило уголовное дело по факту изготовления порнографии с малолетней девочкой. Под подозрение попал 34-летний местный житель. «Порно-режиссер» уже задержан и доставлен в отдел полиции.

- В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту изготовления и распространения порнографических материалов с лицом не достигшим 14-ти лет, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Возраст девочки, которая подверглась издевательствам и принуждению к съемкам, не указывается. О задержанном известно, что он живет в Северной столице и работает обычным менеджером одной из фирм города.

На данный момент подозреваемый мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела занимается не только МВД, но и следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU