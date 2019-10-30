На съезде с Биржевого моста «Жигули» протаранили «Ниссан»

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-30T10:24:28+03:00

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Снег и гололед, «прописавшиеся» на петербургских дорогах в последние дни, привели к множеству различных аварий. Одна из них произошла утром 30 октября в центре Северной столицы. Прямо посреди Биржевого моста «Жигули» протаранили «Ниссан».

- На съезде с моста на Васильевский остров авария. Два левых ряда заняли. ДПС на месте, - сообщают очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, люди, ехавшие в автомобилях сильно не пострадали. А вот жизнь другим водителям они сильно осложнили. В самый час пик движение по двум центральным рядам моста оказалось заблокировано.

Пока аварийные машины не убраны с места ДТП, автомобилистам лучше объезжать проблемный участок. На месте столкновения работают инспектора ГИБДД, которые определят, кто прав, а кто виноват в инциденте.

ИСТОЧНИК KP.RU