Жительница Сланцев обвинила мужа в изнасиловании их дочери-инвалида

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-30T12:59:11+03:00

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Полиция Ленинградской области всю ночь разбирались с жуткой историей, произошедшей в одной из семей, проживающей в городе Сланцы. В 3 часа после полуночи, 30 октября, 44-летняя безработная женщина позвонила на телефон экстренной службы и заявила, что ее 45-летний муж изнасиловал ее 14-летнюю дочь-инвалида.

- По рассказу заявительницы, инцидент произошел в 22:30 часов вечера во вторник, 29 октября, в квартире на улице Свердлова, где живет семья. Именно там 45-летний мужчина сексуально надругался над больной девочкой, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что девочка является инвалидом с детства по психологическому заболеванию, какому, правоохранители не уточняют. Отец ребенка, так же как и ее мать, безработный.

Сразу же после заявления женщины, полиция выехала на вызов и задержала подозреваемого рядом с домом, где живет семья. По факту возбуждено уголовное дело, по которому отцу грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU