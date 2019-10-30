2019-10-30T11:26:23+03:00
Общество

Акция - муха в подарок: Петербурженка пожаловалась на купленный хлеб с насекомыми

Крылатый жучок был аккуратно запечен прямо в тесто мучного изделия
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербурженка пожаловалась на хлеб с мухой, купленный в магазинеПетербурженка пожаловалась на хлеб с мухой, купленный в магазинеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жительница Петербурга пожаловалась на хлеб, купленный в универсаме «Невском». Горожанке не понравился состав приобретенного изделия. Помимо воды, пшеничной муки и дрожжей, тесто оказалось замешено с мухой. Потеряв аппетит, 27 октября, женщина рассказала о неудачной покупке в сети.

- Может на фото не так хорошо видно, но муха запечена в тесте. Так что сама так прилипнуть она бы не смогла, - пожаловалась петербурженка.

Однако горожане совершенно не удивились такой находке в хлебе, заявив, что покупать продукты от «такого производителя – полный экстрим». Сам хлеб был упакован в полиэтилен с обычной бумажной этикеткой.

По словам покупательницы, она вернулась с хлебом с сюрпризом в магазин, где ей сказали, что она попала на «акцию – муха в подарок». Вернули ли женщины за продукт деньги, она не сообщила.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 70 процентов бюджета Петербурга 2020 года будут направлены на соцпроекты
Водитель легковушки ловил на Литейном колесо, отвадившееся от машины во время езды
«Наполеон Снегопарт»: Памятник доблестной русской снежинке появился в Петербурге
Петербург обошел Москву и стал самым популярным направлением переезда для молодежи
За убийство полицейского информатора житель Петербурга получил 12 лет тюрьмы
Обвиняемым в теракте в петербургском метро продлили меру пресечения на три месяца
СК опубликовал видео пожара в Васкелово, где погибли трое детей и их родные
Кончились пробки: В Петербурге зафиксирована аномально низкая загруженность дорог
Консульство Израиля в Петербурге закрылось из-за денежных споров
В Петербурге задержали контрабандистов, вывезших из страны порядка 800 культурных ценностей
Городской парламент в первом чтении одобрил проект бюджета Петербурга на 2020-2022 годы
Квартиру Александра Пушкина на набережной Кутузова в Петербурге выставили на продажу
В Ленобласти второй раз за 10 лет увидели редкую сероголовую гаичку
Западный гребень циклона принесет в Петербург похолодание и снег
Пассажиры «Аллегро» третьи сутки ездят в Петербург с пересадками
Жительница Сланцев обвинила мужа в изнасиловании их дочери-инвалида
На съезде с Биржевого моста «Жигули» протаранили «Ниссан»
За съемки порно с малолетней девочкой полиция Петербурга задержала неприметного менеджера
Студенты СПбГУ устроили массовую драку у «Владимирского пассажа»
Женщина с собаками спугнула двоих, избивших и ограбивших пенсионера в Петербурге
Легковушка насмерть сбила пешехода на Волхонском шоссе
Петербуржцам предложили оценить качество осенней уборки
В Карелии осудили браконьеров, застреливших трех беременных лосих
Петербуржцев предупреждают о закрытии на зиму ряда билетных касс пригородных поездов в Ленобласти
Петербуржец продает за 1,5 млн рублей барабан ударника и бэк-вокалиста группы «Кино»
Девушка за рулем Mini Cooper вырвала с корнем фонарный столб на круговой дороге в Славянке
Украсть за 15 секунд: Невозмутимая молодежь стащила электросамокат из ТРК «Атмосфера»