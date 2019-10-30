Акция - муха в подарок: Петербурженка пожаловалась на купленный хлеб с насекомыми

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-30T11:26:23+03:00

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Жительница Петербурга пожаловалась на хлеб, купленный в универсаме «Невском». Горожанке не понравился состав приобретенного изделия. Помимо воды, пшеничной муки и дрожжей, тесто оказалось замешено с мухой. Потеряв аппетит, 27 октября, женщина рассказала о неудачной покупке в сети.

- Может на фото не так хорошо видно, но муха запечена в тесте. Так что сама так прилипнуть она бы не смогла, - пожаловалась петербурженка.

Однако горожане совершенно не удивились такой находке в хлебе, заявив, что покупать продукты от «такого производителя – полный экстрим». Сам хлеб был упакован в полиэтилен с обычной бумажной этикеткой.

По словам покупательницы, она вернулась с хлебом с сюрпризом в магазин, где ей сказали, что она попала на «акцию – муха в подарок». Вернули ли женщины за продукт деньги, она не сообщила.

ИСТОЧНИК KP.RU