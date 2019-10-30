Западный гребень циклона принесет в Петербург похолодание и снег

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-30T11:37:56+03:00

Хотя в городе итак холодно и снежно

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Зима, внезапно, пришла в Петербург в конце октября. С началом рабочей недели улицы города стали белыми от выпавшего снега, а дороги - скользкими от гололеда. И в ближайшие дни оттепели ждать не приходится - над городом властвует западный гребень циклона.

- Санкт-Петербург сегодня окажется под влиянием небольшого гребня с запада. Погода облачная с прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. На дорогах и тротуарах гололедица, - рассказал в соцсетях ведущий специалист метерологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Термометры 30 октября покажут от -1 до +1, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы. В Ленинградской области разброс чуть больший: от -2 до +2 градусов Цельсия.

Также в городе и области будет дуть северо-западный ветер скоростью 4-9 метров в секунду, а дополнит картину растущее атмосферное давление.

В ближайшее время погодная картина сильно не изменится, а небольшая оттепель возможна в середине следующей недели. впрочем, по словам синоптиков, тепло теперь будет только в следующем году. Весной.

ИСТОЧНИК KP.RU