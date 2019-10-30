В Ленобласти второй раз за 10 лет увидели редкую сероголовую гаичку
Всего второй раз за десять лет орнитологам из Ленинградской области удалось взять в руки редкую сероголовую гаичку, которую на английский манер еще зовут сибирской синицей. Птичка прилетела в гости на Ладожскую орнитологическую станцию.
- Сегодня у нас редкий северный гость - сероголовая гаичка (лат. Parus cinctus). Английское её название - сибирская синица (Siberian Tit) - наиболее точно характеризует основную область ее распространения, - пишут в соцсетях сотрудники орнитологической станции.
Надо сказать, что сама станция располагается на побережье Свирской губы Ладожского озера, что далеко на юге от привычного ареала обитания синички. Ее привычный дом - север Скандинавии, а на территории России - Кольский полуостров, южное побережье Белого моря, а также отдельные зоны северной тайги и лесотундры.
А кроме сибирский синицы, в гости к орнитологам привычно прилетают зараняки, пуночки , большие синицы, зяблики и скворцы обыкновенные.
ИСТОЧНИК KP.RU