Квартиру Александра Пушкина на набережной Кутузова в Петербурге выставили на продажу

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-30T12:43:45+03:00

Недвижимость, где великий поэт и писатель создавал свою «Пиковую даму», оценивается в 55 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге в среду, 30 октября, выставили на продажу уникальную квартиру, в которой жил сам великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Находится жилье на набережной Кутузова № 32. В ней писатель прожил с 1834 по 1836 года и закончил работу над такими известными произведениями, как «Пиковая дама» и «Капитанская дочка».

- Недвижимость принадлежит физическому лицу и оценивается в 55 млн рублей, — заявил «КП-Петербург» риелтор Руслан Соешев.

В продаже часть помещения второго этажа — трехкомнатная квартира площадью 100 квадратных метров, а также два парковочных места. В 2001 году дом был включен в перечень объектов, представляющих культурную ценность. Потолки в квартире достигают 4,5 метров, а сквозь трехметровые окна открывается роскошный вид на Литейный мост и Стрелку Васильевского острова.

По словам риелтора, пока что покупателей на уникальную квартиру нет. Однако в первый же день, как жилье было выставлено на продажу, им заинтересовалось огромное количество людей.

ИСТОЧНИК KP.RU