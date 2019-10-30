Городской парламент в первом чтении одобрил проект бюджета Петербурга на 2020-2022 годы
30 октября в петербургском Законодательном собрании был важный рабочий день. Утром здесь начали рассматривать проект городского бюджета на 2020-22 годы. Основной финансовый документ представлял лично губернатор Северной столицы Александр Беглов.
- Бюджет сформирован как социальный. Около 70 % расходов пойдет на госпрограммы. Основная статья расходов - развитие образования. 4,9 миллиарда - ремонт больниц и поликлиник, - заявил Александр Беглов, представляя документ перед депутатами.
По словам корреспондента «Комсомолки», который работает в Мариинском дворце, еще 1,9 миллиарда заложены на внедрение проекта электронной медкарты. Свыше 500 миллионов рублей пойдет на создание детского технопарка.
Заложены в бюджет и выплаты ветеранам к 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне.
А вот без повышения платы за проезд в общественном транспорте обойтись вряд ли удастся, так как почти половину тарифа сейчас компенсирует город. Это слишком большие расходы и честь из них переложат на пассажиров.
Пока проект бюджета одобрен в первом чтении. В ноябре пройдут еще два, после чего документ уйдет а подпись главе города.
ИСТОЧНИК KP.RU