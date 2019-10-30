2019-10-30T13:21:47+03:00
Происшествия

В Петербурге задержали контрабандистов, вывезших из страны порядка 800 культурных ценностей

Общая сумма предметов более 300 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге поймали контрабандистов, промышлявших вывозом культурных ценностейВ Петербурге поймали контрабандистов, промышлявших вывозом культурных ценностейФото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургская полиция расследует дело о вывозе с территории России культурных ценностей. Как стало известно в среду, 30 октября, сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых подозреваемых контрабандистов. Отмечается, что все они действовали с группой лиц по предварительному сговору. Всего из страны было вывезено порядка 800 предметов культуры.

- Один из случаев контрабанды произошел не позднее 6 апреля 2018 года. Под руководством 51-летней подозреваемой, неизвестные, путем недостоверного таможенного оформления, переместили через таможенную границу ЕАЭС культурные ценности в количестве 245 предметов, на сумму более 100 тысяч рублей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Также правоохранителям стали известны еще два случая контрабанды, которые произошли в апреле 2019 года. Тогда подозреваемые преступники через туже границу вывезли двумя партиями культурные ценности, сначала 353 предмета, второй раз – 196 предметов. Общая сумма вещей оценивается более чем в 300 тысяч рублей.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители проводят проверку и выясняют, числятся ли за подозреваемые другие подобные случаи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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