Консульство Израиля в Петербурге закрылось из-за денежных споров

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-30T13:36:03+03:00

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Израильское консульство в Санкт-Петербурге, как и прочие дипломатические миссии государства по всему миру, временно прекратило работу. Причиной для этого стали денежные споры с израильским же министерством финансов, которое урезало расходы на дипломатов.

- В связи с решением в одностороннем порядке изменить процедуру финансирования, которая существовала на протяжении нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство с 30 октября и до дальнейшего уведомления, - говорится в заявлении консульства, которое опубликовано в соцсетях.

В ловах дипломатов явственно сквозят возмущение и обида, ведь нарушенными оказались давние договоренности. Чтобы отстоять свои права, работники Министерства иностранных дел (МИД) Израиля объявили бессрочную забастовку.

Это означает, что диппредставительства по всему миру закрыли свои двери для посетителей.

- Консульские услуги предоставляться не будут, и никто не будет допущен в консульство, - говорится в заявлении дипломатов, которые надеются на скорейшее разрешение проблемы. А пока всем, и, в том числе петербуржцам, стоит запастись терпением. «Азохен вей!», - как говорят в Израиле.

ИСТОЧНИК KP.RU