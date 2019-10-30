За убийство полицейского информатора житель Петербурга получил 12 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-30T14:46:38+03:00

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Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве полицейского информатора. Преступление было совершено в апреле 2018 году в парадной дома номер 22 на Пражской улице. Именно там впоследствии обнаружили тело погибшего. Пи этом обвиняемый исполнял лишь роль киллера, а заказчиком выступал его знакомый наркодилер, которого жертва и «сдала» полиции.

- Как полагает обвинение, данный факт послужил основанием для привлечения мужчины к уголовной ответственности, после чего и было решено «заказать» убийство за денежное вознаграждение, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Потенциальный киллер с предложением согласился и получил от заказчика пистолет с патронами. Через несколько дней он встретил жертву в подъезде дома на Пражской и выстрелил человеку в спину. Смерть наступила на месте.

Позднее убийца спрятал оружие, а в награду получил машину Honda Civic. Позднее убийца, который был наркоманом, продал авто ради денег.

Сегодня, 30 октября, суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU