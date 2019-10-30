2019-10-30T15:26:18+03:00
Общество

Петербург обошел Москву и стал самым популярным направлением переезда для молодежи

В город на Неве стремятся 15 процентов тех, кто решился сменить место жительства
Петр КИБЕР
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Петербург стал самым популярным направлением для переезда у молодежи.Петербург стал самым популярным направлением для переезда у молодежи.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В России есть расхоже мнение, что все, кто решился на переезд, стремятся в Москву. Именно в столице самые «жирные» зарплаты (и это действительно так) и самые лучшие карьерные перспективы. Но тут, внезапно выяснилось, что российская молодежь гораздо больше хочет перебраться на берега Невы, нежели в столицу.

- О переезде на постоянное место жительства в другой город России сейчас задумывается четверть россиян — чаще те, кому от 25 до 34 лет (40%). 15 % из них хотят в Санкт-Петербург, а 8% - в Москву, - сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), специалисты которого и проводили опрос.

При этом сменить место жительства стремятся жители небольших городов и поселков, а вот подавляющее число москвичей и петербуржцев (84%) не намерены переезжать.

Основными причинами для внутренней миграции россияне назвали работу: перевод на новое место, лучшие перспективы или ее отсутствие дома (18%), более высокий уровень жизни в другом месте (15%), экологические причины (13%). Также люди едут в столицы за лучшим медобслуживанием, по учебе, женитьбе и так далее.

При этом самым популярным направлением, если брать не город, а регион, стал Краснодарский край. «За солнышком» хотят ехать 18 процентов россиян. А вообще, согласно данным опроса, половина жителей страны живет не в том месте, где родилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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