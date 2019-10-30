2019-10-30T15:21:18+03:00
Общество

«Наполеон Снегопарт»: Памятник доблестной русской снежинке появился в Петербурге

После первого снегопада, уличный художник Loketski установил новую инсталляцию [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появился памятник снежинке / Фото: instagram.com/loketskiВ Петербурге появился памятник снежинке / Фото: instagram.com/loketski
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В Петербурге появился новый памятник, посвященный суровой русской снежинке. В среду, 30 октября, на пустыре напротив дома 13 по улице Валерия Гаврилина на Парнасе местный художник установил инсталляцию с бюстом Наполеона Бонапарта, которую созвучно назвал «Наполеон Снегопарт. Приходит в голову Снежинка».

- Памятник доблестной русской Снежинке, роль которой любезно согласился исполнить японский сюрикен, - подписал свою работу в Instagram стрит-артист.

Наполеон Снегопарт поражен доблестной русской снежинкой / Фото: instagram.com/loketski

Наполеон Снегопарт поражен доблестной русской снежинкой / Фото: instagram.com/loketski

Задумка инсталляции заключается в том, что зима, неожиданно наступающая в Петербурге, является стратегическим летальным вооружением класса «воздух-земля», которая стоит на страже суверенитета и территориальной целостности Северной столицы.

- Зима — это оружие ненаправленного действия. Начиненная поражающими элементами в виде наледи на дорогах и сосулек, падающих с крыш, она способна покалечить не только иноземных захватчиков, но и собственных граждан, - добавил художник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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