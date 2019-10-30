Водитель легковушки ловил на Литейном колесо, отвадившееся от машины во время езды
Водитель красного легкового автомобиля чуть было не попал в серьезную аварию в центре Петербурга из-за неожиданно отвалившегося колеса. Днем в среду, 30 октября, молодой человек ехал на машине по Литейному проспекту, когда вдруг левое переднее колеса покатилось отдельно от транспорта.
- Проверяйте, как прикручивают колеса на шиномонтажке. Бедняга ловил сейчас одно на Литейном, - рассказал в сети очевидец.
Водитель успел вовремя среагировать на отвалившееся колесо и затормозить, никого не задев. Благо, обошлось без серьезных аварий. Однако из-за этого ЧП автомобилисту пришлось задержаться на дороге и перекрыть одну полосу движения, пока к нему на помощь не прибудет эвакуатор.
Петербургские автомобилисты, обсуждая инцидент в сети, поделились похожими историями, происходившими у них в жизни. Некоторые рассказали, что также после «переобувания» лишались колес. Поэтому знающие водители советуют самостоятельно перепроверять болты, чтобы не подвергать себя и других опасности.
ИСТОЧНИК KP.RU