Водитель легковушки ловил на Литейном колесо, отвадившееся от машины во время езды

СЕГОДНЯ 15:38 2019-10-30T15:38:50+03:00

Во время езды у легковушки отвалилось колесо на Литейном проспекте Фото: СОЦСЕТИ

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Водитель красного легкового автомобиля чуть было не попал в серьезную аварию в центре Петербурга из-за неожиданно отвалившегося колеса. Днем в среду, 30 октября, молодой человек ехал на машине по Литейному проспекту, когда вдруг левое переднее колеса покатилось отдельно от транспорта.

- Проверяйте, как прикручивают колеса на шиномонтажке. Бедняга ловил сейчас одно на Литейном, - рассказал в сети очевидец.

Водитель успел вовремя среагировать на отвалившееся колесо и затормозить, никого не задев. Благо, обошлось без серьезных аварий. Однако из-за этого ЧП автомобилисту пришлось задержаться на дороге и перекрыть одну полосу движения, пока к нему на помощь не прибудет эвакуатор.

Петербургские автомобилисты, обсуждая инцидент в сети, поделились похожими историями, происходившими у них в жизни. Некоторые рассказали, что также после «переобувания» лишались колес. Поэтому знающие водители советуют самостоятельно перепроверять болты, чтобы не подвергать себя и других опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU