2019-10-30T16:19:48+03:00
Дом. Семья

Кот под капот: Петербуржцы предупредили автомобилистов о животных, прячущихся в двигателях от морозов

С наступлением холодов уличные четырехлапые залезают в машины, чтобы согреться
Лилия КОЗЛОВА
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Автомобилистов предупредили о котах, забирающихся под капоты машин в холодные дниАвтомобилистов предупредили о котах, забирающихся под капоты машин в холодные дниФото: Олег ЗОЛОТО
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Последняя неделя октября 2019 года в Петербурге сильно повеяла холодом. Ночами температура воздуха уже опускается ниже нуля, 29 октября выпал снег, обледенели дороги, тротуары и крыши домов. В такие холодные дни тепла хочется всем, в том числе и братьям нашим меньшим, живущим на улицах. Горожане начали напоминать друг другу в соцсетях о том, что зимой коты очень любят забираться под капоты автомобилей для того, чтобы согреться.

- Пушистые чудаки любят залезть и греть свою тушку под капот авто. Что происходит при запуске, я рассказывать не стану. Если кому-то интересно, в интернете много фото, - отметил неравнодушный петербургский водитель.

Чтобы избежать трагических инцидентов, которые приведут не только к гибели животного, но и поломке машины, горожане советуют автомобилистам перед запуском двигателя, пару раз нажать на клаксон и прислушаться. Если кот застрял в двигателе, то он начнет кричать. Если нет, можно смело поворачивать ключ зажигания и отправляться в путешествие.

Также горожане отмечают, что лучше всего все же не лениться и заглядывать под капот для проверки, что там нет жильца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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