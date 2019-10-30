2019-10-30T16:23:33+03:00
Дом. Семья

На кастрацию бездомных котиков Смольный выделит 2 миллиона рублей

Деньги пойдут на работу по регуляции численности уличных животных
Петр КИБЕР
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На стерилизацию бездомных котов в 2020 году потратят 2 миллиона рублей.На стерилизацию бездомных котов в 2020 году потратят 2 миллиона рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Милая новость, про то, что власти Санкт-Петербурга выделят два миллиона рублей на бездомных котиков, мгновенно превращается в мрачную, когда становится понятно, что деньги пойдут на стерилизацию (кастрацию) бродячих животных. Эта мера необходима для регуляции численности кошачьих.

- У нас огромное количество бездомных кошек. Мы их кастрируем, обрабатываем от блох. Объясняем людям, что животных надо кормить специальным кормом, а не остатками со стола. Показываем, как оборудовать подвал, - рассказала начальник Отдела профилактических мероприятий Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Валерия Яшина, чьи слова приводит газета «Петербургский дневник».

При этом чиновница отметила, что город на Неве - один из немногих, где власти занимаются проблемой уличных животных. 2020 год стал годом подвальных кошек. Именно на стерилизацию усатых-полосатых Смольный даст 2 миллиона рублей.

При этом забирать животных в приют никто не будет. Во-первых, они просто не смогут адаптироваться к такой жизни, а во-вторых, подвальные кошки приносят пользу истребляя мышей и крыс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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