На кастрацию бездомных котиков Смольный выделит 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-30T16:23:33+03:00

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Милая новость, про то, что власти Санкт-Петербурга выделят два миллиона рублей на бездомных котиков, мгновенно превращается в мрачную, когда становится понятно, что деньги пойдут на стерилизацию (кастрацию) бродячих животных. Эта мера необходима для регуляции численности кошачьих.

- У нас огромное количество бездомных кошек. Мы их кастрируем, обрабатываем от блох. Объясняем людям, что животных надо кормить специальным кормом, а не остатками со стола. Показываем, как оборудовать подвал, - рассказала начальник Отдела профилактических мероприятий Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Валерия Яшина, чьи слова приводит газета «Петербургский дневник».

При этом чиновница отметила, что город на Неве - один из немногих, где власти занимаются проблемой уличных животных. 2020 год стал годом подвальных кошек. Именно на стерилизацию усатых-полосатых Смольный даст 2 миллиона рублей.

При этом забирать животных в приют никто не будет. Во-первых, они просто не смогут адаптироваться к такой жизни, а во-вторых, подвальные кошки приносят пользу истребляя мышей и крыс.

ИСТОЧНИК KP.RU