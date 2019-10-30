2019-10-30T17:21:41+03:00
Общество

Инспекторы ДПС вернули петербуржцу пропавшую овчарку

Дорожные полицейские заметили собаку в ошейнике, беспокойно искавшую хозяина
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудники ГИБДД Петербурга вернули пропавшую овчарку хозяину / Фото: "ВК" Управление ГИБДД по С-Пб и ЛОСотрудники ГИБДД Петербурга вернули пропавшую овчарку хозяину / Фото: "ВК" Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО
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Сотрудники ГИБДД Петербурга помогли вновь воссоединиться пропавшей собаке и ее хозяину. Рано утром в воскресенье, 27 октября, в Выборгском районе инспекторы заметили бесхозную овчарку в ошейнике, которая металась по улицам в поисках кого-то. Оказалось, что животное искали уже целую ночь.

Бравые сотрудники ДПС, вернувшие собаку домой / Фото: "ВК" Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

Бравые сотрудники ДПС, вернувшие собаку домой / Фото: "ВК" Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

- Полицейские подошли к собаке и заметили у нее ошейник с адресником, на котором был телефон хозяина. Через несколько минут сотрудники ДПС уже доставили пса домой, - пишет «Мойка78».

Поблагодарив стражей правопорядка, владелец овчарки рассказал, что потерял собаку во время вечерней прогулки. Пес увидел кошку, не удержался и погнался за ней. Хозяин несколько часов пытался отыскать своего пушистого друга, но поиски не увенчались успехом.

Оказалось, что всю ночь пес гулял по внутриквартальным территориям в поисках своего дома. Там то полицейские и встретили потеряшку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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