2019-10-30T17:38:31+03:00
Общество

Рейсовый автобус пять месяцев был вещественным доказательством из-за дела о хулиганстве

В мае 2019 года на 211-м маршруте буйный пассажир разбил стекло в двери
Петр КИБЕР
Поделиться:
Хулиган разбил стекло в двери автобуса и получил штраф в 10 тысяч рублей.Хулиган разбил стекло в двери автобуса и получил штраф в 10 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Почти полгода рейсовый автобус 211-го маршрута числился в списке вещественных доказательств по делу о хулиганстве. В мае нынешнего года стекло в двери автобуса разбил неадекватный пассажир. Следствие завершилось быстро, но до суда дошло только сейчас.

- Суд установил: 30 мая обвиняемый, находясь в салоне маршрутного автобуса, на остановке, пренебрегая общепринятыми нормами поведения, беспричинно совершил удар ногой по задней двери автобуса, - сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Стекло напора горе-каратиста не выдержало и рассыпалось на мелкие осколки. Позднее в автобусном парке посчитали ущерб и оценили его в 4 тысячи 805 рублей.

Сам буйный пассажир вину признал, пояснив, что ударился при резкой остановке автобуса и пнул дверь со злости.

В итоге суд дал мужчине штраф в 10 тысяч рублей, а автобус разрешил считать возвращенным законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зенит» разгромил «Томь» со счетом 4:0 и вышел в четвертьфинал Кубка России
В Петербурге призвали возродить Андреевский собор в Кронштадте
Фанаты «Зенита» на матче с «Томью» почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем
В Петербурге накрыли подпольный завод, поставлявший опасную воду для кулеров
Петербург «почистили» от нелегальных общепитов и продуктовых киосков
Прокуратура нашла многочисленные нарушения в спортивных школах Петербурга
В Ленобласти ожидают резкое похолодание до - 13 градусов и снег
Брошенные на улицах машины беспокоят жителей Петербурга
На ноябрьские праздники между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Ласточки»
Полоса невезения: «Аллегро» сбил на путях лося
Супруги из Петербурга прятали наркотики в посылки и отправляли их по всей России
Инспекторы ДПС вернули петербуржцу пропавшую овчарку
На кастрацию бездомных котиков Смольный выделит 2 миллиона рублей
Кот под капот: Петербуржцы предупредили автомобилистов о животных, прячущихся в двигателях от морозов
Около 70 процентов бюджета Петербурга 2020 года будут направлены на соцпроекты
Водитель легковушки ловил на Литейном колесо, отвалившееся от машины во время езды
«Наполеон Снегопарт»: Памятник доблестной русской снежинке появился в Петербурге
Петербург обошел Москву и стал самым популярным направлением переезда для молодежи
За убийство полицейского информатора житель Петербурга получил 12 лет тюрьмы
Обвиняемым в теракте в петербургском метро продлили меру пресечения на три месяца
СК опубликовал видео пожара в Васкелово, где погибли трое детей и их родные
Кончились пробки: В Петербурге зафиксирована аномально низкая загруженность дорог