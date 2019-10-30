Рейсовый автобус пять месяцев был вещественным доказательством из-за дела о хулиганстве

СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-30T17:38:31+03:00

Хулиган разбил стекло в двери автобуса и получил штраф в 10 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В мае 2019 года на 211-м маршруте буйный пассажир разбил стекло в двери

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Почти полгода рейсовый автобус 211-го маршрута числился в списке вещественных доказательств по делу о хулиганстве. В мае нынешнего года стекло в двери автобуса разбил неадекватный пассажир. Следствие завершилось быстро, но до суда дошло только сейчас.

- Суд установил: 30 мая обвиняемый, находясь в салоне маршрутного автобуса, на остановке, пренебрегая общепринятыми нормами поведения, беспричинно совершил удар ногой по задней двери автобуса, - сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Стекло напора горе-каратиста не выдержало и рассыпалось на мелкие осколки. Позднее в автобусном парке посчитали ущерб и оценили его в 4 тысячи 805 рублей.

Сам буйный пассажир вину признал, пояснив, что ударился при резкой остановке автобуса и пнул дверь со злости.

В итоге суд дал мужчине штраф в 10 тысяч рублей, а автобус разрешил считать возвращенным законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU