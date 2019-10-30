Рейсовый автобус пять месяцев был вещественным доказательством из-за дела о хулиганстве
Почти полгода рейсовый автобус 211-го маршрута числился в списке вещественных доказательств по делу о хулиганстве. В мае нынешнего года стекло в двери автобуса разбил неадекватный пассажир. Следствие завершилось быстро, но до суда дошло только сейчас.
- Суд установил: 30 мая обвиняемый, находясь в салоне маршрутного автобуса, на остановке, пренебрегая общепринятыми нормами поведения, беспричинно совершил удар ногой по задней двери автобуса, - сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
Стекло напора горе-каратиста не выдержало и рассыпалось на мелкие осколки. Позднее в автобусном парке посчитали ущерб и оценили его в 4 тысячи 805 рублей.
Сам буйный пассажир вину признал, пояснив, что ударился при резкой остановке автобуса и пнул дверь со злости.
В итоге суд дал мужчине штраф в 10 тысяч рублей, а автобус разрешил считать возвращенным законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU