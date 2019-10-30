Супруги из Петербурга прятали наркотики в посылки и отправляли их по всей России

СЕГОДНЯ 17:44 2019-10-30T17:44:23+03:00

Супружескую пару в Петербурге арестовали по подозрению в рассылке наркотиков с помощью почты / Фото: УТ МВД России по СЗФО

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Супружеская пара из Петербурга попала под подозрение за сбыт наркотических средств. Причем, использовали петербуржцы оригинальный способ – прятали пакетики с психотропным веществом в посылки с бытовой техникой и отправляли их по всей России. Как стало известно в среду, 30 октября, совместными силами сотрудников управления на транспорте МВД и безопасности «Почты России» удалось прикрыть семейный «бизнес».

- Установлено, что супружеская пара из Петербурга занималась тем, что расфасовывала наркотик мефедрон в различные бытовые приборы. Для этого они использовали мороженицу, сауну для лица, акустические колонки, чайник и многое другое, - рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Бережно упаковав посылки, петербуржцы отправляли их заказчикам, используя при этом курьерские службы, сотрудники которых не знали о содержимом коробок. Таким образом, муж с женой разослали более 15 килограммов мефедрона в города Дальнего Востока, Южного, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов России.

На данный момент супруги находятся под стражей. Отделом ЛО МВД России в аэропорту Пулково возбуждено 15 уголовных дел о незаконном обороте наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU