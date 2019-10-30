2019-10-30T17:44:23+03:00
Происшествия

Супруги из Петербурга прятали наркотики в посылки и отправляли их по всей России

Муж с женой расфасовывали более 15 килограммов мефедрона по бытовым приборам
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Супружескую пару в Петербурге арестовали по подозрению в рассылке наркотиков с помощью почты / Фото: УТ МВД России по СЗФОСупружескую пару в Петербурге арестовали по подозрению в рассылке наркотиков с помощью почты / Фото: УТ МВД России по СЗФО
Изменить размер текста:

Супружеская пара из Петербурга попала под подозрение за сбыт наркотических средств. Причем, использовали петербуржцы оригинальный способ – прятали пакетики с психотропным веществом в посылки с бытовой техникой и отправляли их по всей России. Как стало известно в среду, 30 октября, совместными силами сотрудников управления на транспорте МВД и безопасности «Почты России» удалось прикрыть семейный «бизнес».

- Установлено, что супружеская пара из Петербурга занималась тем, что расфасовывала наркотик мефедрон в различные бытовые приборы. Для этого они использовали мороженицу, сауну для лица, акустические колонки, чайник и многое другое, - рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Бережно упаковав посылки, петербуржцы отправляли их заказчикам, используя при этом курьерские службы, сотрудники которых не знали о содержимом коробок. Таким образом, муж с женой разослали более 15 килограммов мефедрона в города Дальнего Востока, Южного, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов России.

На данный момент супруги находятся под стражей. Отделом ЛО МВД России в аэропорту Пулково возбуждено 15 уголовных дел о незаконном обороте наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зенит» разгромил «Томь» со счетом 4:0 и вышел в четвертьфинал Кубка России
В Петербурге призвали возродить Андреевский собор в Кронштадте
Фанаты «Зенита» на матче с «Томью» почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем
В Петербурге накрыли подпольный завод, поставлявший опасную воду для кулеров
Петербург «почистили» от нелегальных общепитов и продуктовых киосков
Прокуратура нашла многочисленные нарушения в спортивных школах Петербурга
В Ленобласти ожидают резкое похолодание до - 13 градусов и снег
Брошенные на улицах машины беспокоят жителей Петербурга
На ноябрьские праздники между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Ласточки»
Полоса невезения: «Аллегро» сбил на путях лося
Рейсовый автобус пять месяцев был вещественным доказательством из-за дела о хулиганстве
Инспекторы ДПС вернули петербуржцу пропавшую овчарку
На кастрацию бездомных котиков Смольный выделит 2 миллиона рублей
Кот под капот: Петербуржцы предупредили автомобилистов о животных, прячущихся в двигателях от морозов
Около 70 процентов бюджета Петербурга 2020 года будут направлены на соцпроекты
Водитель легковушки ловил на Литейном колесо, отвалившееся от машины во время езды
«Наполеон Снегопарт»: Памятник доблестной русской снежинке появился в Петербурге
Петербург обошел Москву и стал самым популярным направлением переезда для молодежи
За убийство полицейского информатора житель Петербурга получил 12 лет тюрьмы
Обвиняемым в теракте в петербургском метро продлили меру пресечения на три месяца
СК опубликовал видео пожара в Васкелово, где погибли трое детей и их родные
Кончились пробки: В Петербурге зафиксирована аномально низкая загруженность дорог