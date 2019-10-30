На ноябрьские праздники между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Ласточки»
Дополнительные праздники, совмещенные с выходными, всегда вызывают желание съездить куда-нибудь. Петербуржцы и москвичи в этом чувстве едины и в свободные дни стремятся отправиться друг к другу в гости. Именно для их удобства меж двух столиц пускают дополнительные «Ласточки».
- Для обеспечения повышенного спроса на перевозку пассажиров на участке Москва – Санкт-Петербург в период ноябрьских праздников в дополнение к действующему графику движения ОАО «РЖД» назначает еще одну пару поездов, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Учитывая, что выходными будут суббота, воскресенье и понедельник, то расписание сверстали следующим образом:
В 12:32 1 ноября «Ласточка» за номером 818 отправится в путь с Ленинградского вокзала столицы и прибудет в Петербург на Ладожский вокзал в 21:07.
2-го числа из Москвы в 7:50 и из Петербурга в 7:45 (с Московского вокзала) отправятся встречные электрички.
Четвертый состав уедет с Московского вокзала Северной столицы в 10:17 4 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU