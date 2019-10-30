2019-10-30T18:34:59+03:00
Общество

На ноябрьские праздники между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Ласточки»

1 и 2 ноября электрички отправятся в Северную столицу, а 2-го и 4-го числа - в обратную сторону
Петр КИБЕР
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На праздники между двумя столицами пустят дополнительные "Ласточки".На праздники между двумя столицами пустят дополнительные "Ласточки".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Дополнительные праздники, совмещенные с выходными, всегда вызывают желание съездить куда-нибудь. Петербуржцы и москвичи в этом чувстве едины и в свободные дни стремятся отправиться друг к другу в гости. Именно для их удобства меж двух столиц пускают дополнительные «Ласточки».

- Для обеспечения повышенного спроса на перевозку пассажиров на участке Москва – Санкт-Петербург в период ноябрьских праздников в дополнение к действующему графику движения ОАО «РЖД» назначает еще одну пару поездов, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Учитывая, что выходными будут суббота, воскресенье и понедельник, то расписание сверстали следующим образом:

В 12:32 1 ноября «Ласточка» за номером 818 отправится в путь с Ленинградского вокзала столицы и прибудет в Петербург на Ладожский вокзал в 21:07.

2-го числа из Москвы в 7:50 и из Петербурга в 7:45 (с Московского вокзала) отправятся встречные электрички.

Четвертый состав уедет с Московского вокзала Северной столицы в 10:17 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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