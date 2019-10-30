Брошенные на улицах машины беспокоят жителей Петербурга

СЕГОДНЯ 18:54 2019-10-30T18:54:33+03:00

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Автомобиль для россиян уже давно не роскошь, а средство передвижения. И если владельцы железных коней стоимостью в несколько миллионов рублей заботятся о своем движимом имуществе, то старые машины стоят на улицах брошенными и позабытыми. Это сильно волнует горожан, которым не нравится подобный беспорядок. Однако избавиться от хлама на колесах не так-то и просто.

- После обращения или жалобы граждан районные службы начинают проверку по указанному адресу. Если владелец найден. ему дают две недели, иначе машина уедет на штрафстоянку, - рассказали «Невским новостям» в администрации Центрального района, где брошенные авто создают главную проблему - занимают дефицитные парковочные места.

Однако не всегда хозяина можно найти, и тогда на решение проблемы уходит время. При этом брошенные автомобили часто идут в разборку безо всякого спроса. Ушлые петербуржцы могут скрутить нужную деталь для своей машины или же на продажу.

В итоге на улицах остаются разобранные и побитые «скелеты», которые притягивают внимание хулиганов и иногда горят. Порядка в городе это никак не добавляет.

ИСТОЧНИК KP.RU