2019-10-30T19:19:33+03:00
Общество

В Ленобласти ожидают резкое похолодание до - 13 градусов и снег

Об ухудшении обстановки водителей предупреждают дорожные службы
Петр КИБЕР
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Дорожные службы предупреждают водителей о непогоде. Фото: ГУ МЧС по ЛенобластиДорожные службы предупреждают водителей о непогоде. Фото: ГУ МЧС по Ленобласти
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Ночью резкий холод до минус 13 градусов, а днем мокрый снег с дождем - такой прогноз по Ленинградской области на четверг, 31 октября дают синоптики. И если для простых людей это знак одеться во что-нибудь теплое и непромокаемое, то автомобилистам - сигнал «внимание». С призывом быть максимально аккуратными, к водителям обратились дорожные службы.

- Все организации, занятые в обслуживании трасс в Ленинградской области и КАД Санкт-Петербурга, переведены на зимний режим работы. Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим и выезжать на дорогу только на подготовленном автомобиле, - сообщает пресс-служба организации.

Последнее означает, что водителям надо срочно переобуть своего железного коня в зимнюю или всесезонную резину. На летних покрышках ездить по обледенелым трассам нельзя. Это практически гарантия ДТП. А их в последнее время было немало.

Сейчас на федеральных дорогах работают 319 единиц спецтехники, в том числе 70 из них - на КАД. И простаивать они не будут, ведь на 1 и 2 ноября синоптики обещают не только мокрый снег и гололед, но и туман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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