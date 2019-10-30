Прокуратура нашла многочисленные нарушения в спортивных школах Петербурга

СЕГОДНЯ 19:32 2019-10-30T19:33:54+03:00

Прокуратура нашла в школах неквалифицированных тренеров и медиков, жульничества со спортивными разрядами и многое другое. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Санкт-Петербурга нашла многочисленные нарушения в спортивных школах разных районов города. Первое, что возмутило ведомство – работа в учреждениях врачей без лицензии. Этим согрешили некоторые спортивные школы Московского и Невского районов. Вдобавок в СПб ГБУ СШОР № 2 и СПб ГБУ «Школа-интернат Олимпийского резерва» даже не следили за здоровьем учеников и не контролировали медицинские осмотры.

- Основные претензии наших сотрудников касались отсутствия той или иной экипировки или недостаточного обеспечения инвентарем. Кроме этого отдельное оборудование в школах Красносельского, Центрального и Фрунзенского районов находилось, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии. Еще одна тенденция – жульничество при переводе детей на следующий спортивный разряд без сдачи нормативов, - поясняет пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Также во многих учреждениях физкультуры и спорта не позаботились о правах детей-инвалидов на адаптивные занятия и доступную среду. В некоторых школах сомнительной оказалась квалификация медиков и тренеров. В пяти организациях детей тренировали учителя без справки об отсутствии судимости.

По итогам проверки возбудили 6 дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU