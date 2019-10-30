2019-10-30T20:05:18+03:00
Общество

Петербург «почистили» от нелегальных общепитов и продуктовых киосков

30 октября сотрудники ККИ попросили четырех нелегальных предпринимателей на выход [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Возможно, кто-то лишился любимой шавермы. Что поделать, если ее готовили вне закона. Фото: пресс-служба ККИ ПетербургаВозможно, кто-то лишился любимой шавермы. Что поделать, если ее готовили вне закона. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга
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30 октября комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга провел плодотворный день по сносу нелегальных торговых павильонов. Сразу две точки общественного питания попросили на выход с улиц Сикейроса и Партизана Германа. Оказалось, что предприниматели незаконно занимали земельный участок, который принадлежал городу. Летом с ними расторгли договоры о размещении павильонов, однако добровольно освобождать территорию никто не хотел. В среду сотрудники ККИ снесли киоски силой.

- Комитет нагрянул и к двум маленьким торговым павильонам на улицах Фрунзе и Ленсовета. Помещения площадью 8 и 5 квадратных метров также работали незаконно. 30 октября вместе с сотрудниками подведомственной организации киоски начали разбирать, - сообщает пресс-служба ККИ.

На нелегальных предпринимателей обещают завести административные дела. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

На нелегальных предпринимателей обещают завести административные дела. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

За самовольные павильоны горе-предпринимателей обещают привлечь к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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