В Петербурге накрыли подпольный завод, поставлявший опасную воду для кулеров

СЕГОДНЯ 20:30 2019-10-30T20:33:04+03:00

Тем, кто пил воду от ООО «Лагуна», лучше срочно проверить здоровье у врачей

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Роспотребнадзор Санкт-Петербурга в компании с сотрудниками ГУ МВД нагрянули в подпольный цех по производству опасной воды. Нелегальный завод находился в Московском районе в доме №23А на улице Сызранской. Оказалось, что местную воду питьевой уж точно не назовешь.

- ООО «Лагуна» осуществляет свое производство в антисанитарных условиях, представляющих угрозу жизни и здоровью горожан. При этом у предприятия отсутствуют какие-либо документы, которые могли бы подтвердить качество и безопасность воды. Оно умышлено обманывало потребителей об истинном состоянии своей продукции, - обвиняет нелегальное производство пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга.

Наклеек на опасную воду хватало вдоволь. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга

Судя по фотографиям с проверки завода, там производили воду в бутылках объемом 0,5 и 19 литров. От рук злоумышленников могли пострадать многие офисные организации и простые люди, закупавшие продукцию для кулеров. Злостные нарушения уже зафиксированы и переданы в полицию для принятия строжайших мер.

ИСТОЧНИК KP.RU