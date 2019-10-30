В Петербурге призвали возродить Андреевский собор в Кронштадте

СЕГОДНЯ 21:40 2019-10-30T21:40:56+03:00

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30 октября в Таврическом дворце открыли юбилейную встречу, посвященную 190-летию со дня рождения святого Иоанна Кронштадтского. В рамках торжества глава петербургского парламента Вячеслав Макаров призвал воссоздать Андреевский собор. Напомним, он находился в Кронштадте и был снесен еще в советское время в 1932 году. В нем более полувека служил верой и правдой святой Иоанн Кронштадский.

- Пример праведного отца сподвигает всех горожан творить добро, а также думать и заботиться о ближнем. А строительство и возрождение храмов, прежде всего, необходимо для возвращения души и сердца России. Андреевский храм – великий духовный центр нашей страны, - пояснил свою позицию председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Позицию главы парламента Петербурга поддерживает и вся иоанновская семья, присутствовавшая на встрече. Она представляет собой содружество храмов, монастырей и часовен. Все они посвящены святому Иоанну Кронштадтскому. Также его имя носят детские приюты, центры по работе с наркозависимыми, ночлежки для бездомных и многие другие организации.

ИСТОЧНИК KP.RU