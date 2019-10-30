«Зенит» разгромил «Томь» со счетом 4:0 и вышел в четвертьфинал Кубка России
30 октября «Зенит» на домашнем стадионе уверенно обыграл «Томь» со счетом 4:0. Под закрытой крышей на теплой «Газпром Арене» команду несли вперед 38 642 болельщика. И клуб не разочаровал, хотя первый тайм еще можно назвать равным, поскольку на шикарную голевую комбинацию Мака и Смольникова томичи могли ответили опаснейшим ударом Ислама Тлупова. Однако в воротах на высоте был дебютант Александр Васютин.
Во втором половине встречи «Томь» отправили в нокаут голы Сутормина, Ерохина и блестящий «парашютик» от Шатова, ловко перелетевший через голкипера гостей.
Эта победа позволила «Зениту» подняться в четвертьфинал Кубка России. Там петербуржцев ждет противостояние с «Ахматом» в марте 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU