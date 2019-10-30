«Зенит» разгромил «Томь» со счетом 4:0 и вышел в четвертьфинал Кубка России

СЕГОДНЯ 21:52 2019-10-30T21:58:08+03:00

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30 октября «Зенит» на домашнем стадионе уверенно обыграл «Томь» со счетом 4:0. Под закрытой крышей на теплой «Газпром Арене» команду несли вперед 38 642 болельщика. И клуб не разочаровал, хотя первый тайм еще можно назвать равным, поскольку на шикарную голевую комбинацию Мака и Смольникова томичи могли ответили опаснейшим ударом Ислама Тлупова. Однако в воротах на высоте был дебютант Александр Васютин.

Во втором половине встречи «Томь» отправили в нокаут голы Сутормина, Ерохина и блестящий «парашютик» от Шатова, ловко перелетевший через голкипера гостей.

Эта победа позволила «Зениту» подняться в четвертьфинал Кубка России. Там петербуржцев ждет противостояние с «Ахматом» в марте 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU