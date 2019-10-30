У ж/д переезда в Колпино скопилась большая пробка из-за нетерпеливого автобуса, слетевшего в кювет

30 Окт. 22:33 2019-10-30T22:33:39+03:00

Очевидцы считают, что автобус не хотел стоять вечность на переезде и собрался развернуться и уехать

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30 октября около 9 вечера на Вознесенском шоссе возле станции пригородных поездов «Колпино» автобус угодил в кювет. По сообщениям очевидцев, скорее всего, нетерпеливый водитель не захотел долго стоять на железнодорожном переезде и собирался его объехать. Но вот незадача – для этого необходимо развернуться на достаточно узкой дороге. Водитель не рассчитал свои силы и угодил за обочину, встав перпендикулярно движению машин на обеих полосах.

В итоге из-за нетерпеливого автобуса образовалась длинная пробка. Судя по «Яндекс Картам» до 10 часов вечера затор не опускался ниже «красного» уровня. Если водителям на месте происшествия было не до смеха, то петербуржцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» оценили разворот транспорта.

- Если сомневаешься, то попроси еще кого помочь за габаритами посмотреть! Вряд ли его занесло, скорее, переборщил при развороте и продавил мягкую обочину. Результат сами видите.

- Да уж. Нужно сейчас домкрат нести и подкладывать доски. Или попросить других грузовиков дернуть автобус.

- Кому-то сегодня влетит за такой необдуманный проступок!

ИСТОЧНИК KP.RU