СКА обыграл «Витязь» со счетом 2:3, дважды отыгрываясь по ходу встречи

30 Окт. 22:50 2019-10-30T22:52:45+03:00

СКА снова победил по буллитам, уже второй раз к ряду

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СКА обыграл «Витязь» со счетом 2:3 в рамках очередного тура регулярного чемпионата КХЛ. Эта победа стала второй к ряду после череды поражений для армейцев из Петербурга. Примечательно, что по ходу матча СКА дважды вынужденно отыгрывался. Сначала на шайбу Гребенщикова ответил Бурдасов, а после на гол Аалтонена ворота соперника поразил точным ударом Кетов. Точку в игре поставила серия буллитов, в которой удачливее были армейцы.

- Мы довольны двумя очками и, в принципе, содержанием игры. Однако не порадовали необязательный гол, пропущенный в большинстве, а также нереализованные моменты, - подытожил на послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Алексей Кудашов.

Далее петербургские хоккеисты возвращаются в родные стены, где проведут следующие две игры. Первая из них состоится в субботу 2 ноября в 17:00. Армейцам будет противостоять «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU