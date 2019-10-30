2019-10-30T22:52:45+03:00
Спорт

СКА обыграл «Витязь» со счетом 2:3, дважды отыгрываясь по ходу встречи

СКА снова победил по буллитам, уже второй раз к ряду
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Армейцы потихоньку выбираются из игрового кризиса. Фото: vk.com/skaАрмейцы потихоньку выбираются из игрового кризиса. Фото: vk.com/ska
Изменить размер текста:

СКА обыграл «Витязь» со счетом 2:3 в рамках очередного тура регулярного чемпионата КХЛ. Эта победа стала второй к ряду после череды поражений для армейцев из Петербурга. Примечательно, что по ходу матча СКА дважды вынужденно отыгрывался. Сначала на шайбу Гребенщикова ответил Бурдасов, а после на гол Аалтонена ворота соперника поразил точным ударом Кетов. Точку в игре поставила серия буллитов, в которой удачливее были армейцы.

- Мы довольны двумя очками и, в принципе, содержанием игры. Однако не порадовали необязательный гол, пропущенный в большинстве, а также нереализованные моменты, - подытожил на послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Алексей Кудашов.

Далее петербургские хоккеисты возвращаются в родные стены, где проведут следующие две игры. Первая из них состоится в субботу 2 ноября в 17:00. Армейцам будет противостоять «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы делятся фотографиями своих устрашающих тыкв на Хэллоуин
Прокуратура выселяет хостел из жилого дома на Литейном
СК завел уголовное дело после пожара дома в Васкелово, в котором погибли трое малышей и их родные
Лужа и Рюмки против Дна и Мглы: Ленобласть и другие регионы соревнуются в самом веселом названии деревни
В Петербурге зачитали имена жертв политических репрессий
Снежная милота: Жители Мурино заметили парковку, на которой на каждом авто слепили по снеговичку
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему отказался от услуг основного вратаря
У ж/д переезда в Колпино скопилась большая пробка из-за нетерпеливого автобуса, слетевшего в кювет
«Зенит» разгромил «Томь» со счетом 4:0 и вышел в четвертьфинал Кубка России
В Петербурге призвали возродить Андреевский собор в Кронштадте
Фанаты «Зенита» на матче с «Томью» почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем