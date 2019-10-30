Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему отказался от услуг основного вратаря

30 Окт. 23:22 2019-10-30T23:39:19+03:00

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На матч 1/8 финала Кубка России с томской «Томью» наставник «Зенита» Сергей Семак выставил резервный состав. Но от перемены слагаемых сумма не изменилась. Петербуржцы одержали очередную разгромную победу, забив четыре безответных гола.

После матча Семак рассказал, почему на поле вышел третий голкипер Александр Васютин, а основной вратарь Андрей Лунев не попал даже в заявку.

- Лунев по медицинским показаниям не играл. Он летал в Самару уже с некой проблемой, мы его только в случае форс-мажора могли использовать. В ближайшее время выясним, насколько ему стало лучше после краткосрочной паузы. Понадобится ли операция — не знаю. Надеюсь, не потребуется, и мы справимся консервативным лечением.

Зенит Томь : послематчевая пресс-конференция.

ИСТОЧНИК KP.RU