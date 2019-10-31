2019-10-31T00:50:13+03:00
Общество

Лужа и Рюмки против Дна и Мглы: Ленобласть и другие регионы соревнуются в самом веселом названии деревни

От Ленобласти в конкурсе участвуют Рюмки, Лужа и Косые Харчевни
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Отдать голос за смешные названия деревень из Ленобласти можно по 2 ноября. Фото: names.tutu.ruОтдать голос за смешные названия деревень из Ленобласти можно по 2 ноября. Фото: names.tutu.ru
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Деревни Рюмки, Лужа и Косые Харчевни из Ленобласти борются за звание населенного пункта России с самым веселым именем. Смешной до коликов в животе конкурс проводит сервис путешествий Туту.ру. Сейчас в соперниках у петербургских деревень серьезные кандидаты, от которых можно тоже вдоволь навеселиться: Щеглы из Калининграда, Дно из Пскова, Мгла из Ненецкого АО, Жадины из Новгородской области, а также Морозилка из Архангельска и другие.

- Веселое название, набравшее максимум голосов в своей десятке, попадет в финальный этап. Потенциально там может оказаться и Ленобласть, однако дальнейшие соперники более чем серьезные – Мошонки из Калуги, Бухалово из Ярославля, Мутный Материк из Коми, Сахарная Головка из Севастополя и другие, - сообщает пресс-служба Туту.ру.

Добавим, что деревня Рюмки на самом деле имеет финское название Ryomi, что в переводе означает «ползать». Косые Харчевни стали такими благодаря соответствующим трактирам вдоль всего населенного пункта. А вот Лужа, вероятнее всего, стояла на очень топком и мокром месте. Отдать голос за наши деревни можно по 2 ноября на сайте names.tutu.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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