Петербуржцы делятся фотографиями своих устрашающих тыкв на Хэллоуин

СЕГОДНЯ 02:09 2019-10-31T02:10:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями своих устрашающих тыкв. Напомним, сегодня 31 октября во многих странах мира празднуют мистический Хэллоуин. Считается, что в канун Дня всех святых в размеренную людскую жизнь врываются потусторонние силы.

Оказалось, некоторые жители Северной столицы уже вырезали в тыквах пугающие гримасы и вставили внутрь свечку, а после поставили светильник Джека себе на ночь возле кроватей. Пока одни спорят о том, что Хэллоуин не нужен России, другие петербуржцы просто добавляют в свою жизнь чуть больше красок и интересных историй.

Даже смешная вытянутая форма не делает тыкву хоть чуточку не пугающей. Фото: vk.com/lahta_spb

- У меня дочь развлекается так. А когда я была маленькой, то у бабушки в деревне постоянно делали из тыквы Страшилу. Уж не помню, в какой день, но точно осенью, когда плод как раз созревал. О Хэллоуине тогда мы еще и не знали, - пишет подписчица группы «Лахта Онлайн | Приморский район» во «Вконтакте».

Горожане креативно подошли к вырезке светильников любых размеров и формы. Кто-то в канун Хэллоуина даже сварил из тыквы крем-суп или нарядился в зловещую пижаму на ночь.

Фото: vk.com/lahta_spb

Фото: vk.com/lahta_spb

ИСТОЧНИК KP.RU