2019-10-31T08:22:11+03:00
Происшествия

Мощный пожар охватил производственное здание на Петергофском шоссе

Огонь охватил 200 квадратных метров постройки
Лилия КОЗЛОВА
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На Петергофском шоссе тушили пожар ранга №2 на площади 200 квадратных метровНа Петергофском шоссе тушили пожар ранга №2 на площади 200 квадратных метровФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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С раннего утра четверга, 31 октября, спасатели Петербурга боролись с мощным огнем, вспыхнувшем в производственном здании на Петергофском шоссе. Возгорание началось около четырех часов ночи в доме № 73. Прибывшие на место сотрудники МЧС, увидев масштабы бедствия, повысили ранг пожара до № 2. Усмирить огонь удалось только к шести часам утра.

- В 4:40 утра четверга, 31 октября, на телефон экстренной службы поступило сообщение о пожаре в производственном здании по адресу Петергофское шоссе, дом 73, в Красносельском районе. Прибыв на место, спасатели увидели, что огонь успел охватить 200 квадратных метров, - сообщили в МЧС Петербурга.

В 4:57 часов было принято решение поднять ранг пожара до № 2. Только спустя почти час усердной работы, спасателям удалось локализовать огонь и понизить ранг бедствия до № 1-БИС. К шести часа утра пламя постепенно начало уступать воде.

К тушению пожара были привлечены от РСЧС: 22 единицы техники и 102 человека личного состава, в том числе от МЧС: 17 единиц техники и 68 человек личного состава. По предварительным данным, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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