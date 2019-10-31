По подозрению во взятке задержан замглавы второго отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-31T08:50:15+03:00

Это уже второй сотрудник дорожной полиции, который возможно связан с уголовным делом

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В Ленинградской области задержали заместителя начальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Петербургу и 47-му региону Михаила Александрова. Об этом стало известно вечером в среду, 30 октября. Сотрудника дорожной полиции подозревают в получении взятки. Расследованием дела занимаются областные следователи.

- Он задержан. Работали сотрудники управления следственного комитета Ленобласти, - пишет ТАСС со ссылкой на источник в органах.

Отмечается, что задержание Александрова связано с уголовным делом о получении взятки, размер которой не уточняется. Известно, что несколько месяцев назад по подозрении в аналогичном преступлении задержан бывший подчиненный замглавы, майор Николай Андреев.

Второй отдел регионального управления ГИБДД занимается тем, что курирует работу дорожно-патрульной службы Ленинградской области. До весны 2019 года Александров был командиром специальной роты оперативного реагирования. Однако она была расформирована.

ИСТОЧНИК KP.RU