2019-10-31T08:50:15+03:00
Происшествия

По подозрению во взятке задержан замглавы второго отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Это уже второй сотрудник дорожной полиции, который возможно связан с уголовным делом
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Задержан замглавы отдела УГИБДД по Петербургу и ЛенобластиЗадержан замглавы отдела УГИБДД по Петербургу и ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Ленинградской области задержали заместителя начальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Петербургу и 47-му региону Михаила Александрова. Об этом стало известно вечером в среду, 30 октября. Сотрудника дорожной полиции подозревают в получении взятки. Расследованием дела занимаются областные следователи.

- Он задержан. Работали сотрудники управления следственного комитета Ленобласти, - пишет ТАСС со ссылкой на источник в органах.

Отмечается, что задержание Александрова связано с уголовным делом о получении взятки, размер которой не уточняется. Известно, что несколько месяцев назад по подозрении в аналогичном преступлении задержан бывший подчиненный замглавы, майор Николай Андреев.

Второй отдел регионального управления ГИБДД занимается тем, что курирует работу дорожно-патрульной службы Ленинградской области. До весны 2019 года Александров был командиром специальной роты оперативного реагирования. Однако она была расформирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маленькие сироты: В Петербурге двум собачкам ищут новый дом после смерти хозяйки
В Петербурге пойдет под суд «ювелирная банда», награбившая украшений на 120 млн рублей
30 тонн белорусского молока не смогли «протащить» в Россию через Лобок
«Чилийский беглец»: Ради спасения дегу в Петербурге разломали стену жилого дома
Петербуржца, убившего человека за машину, отправили в тюрьму на 13,5 лет
На ноябрьские праздники петербуржцы решили улететь в Москву, Калининград и Краснодар
Мужчина жестоко избил 12-летнего петербуржца в лифте и украл у него электросамокат
С 1 ноября в Ленобласти нельзя будет выйти на воду на лодке или катере
«Команда СЛУХ»: В Петербурге создали комикс про глухих детей с супер-способностями
В ближайшие выходные и праздничный понедельник по Петербургу пойдут ночные автобусы
Психиатрическую больницу на Арсенальной набережной эвакуировали из-за сообщения о бомбе
После двух утренних сбоев петербургское метро вошло в нормальный режим работы