Из-за задержки поездов, на станции метро «Комендантский проспект» образовалось столпотворение

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-31T09:11:22+03:00

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Жителям Приморского района Петербурга, катающимся на метро, пришлось пережить серьезное столпотворение в утренний час пик в четверг, 31 октября, в вестибюле станции «Комендантский проспект». Около 8 часов утра пассажиры выстраивались в очередь для того, чтобы сначала пройти к эскалаторам подземки, а после, чтобы зайти в вагон. Несколько сотен человек толкались на платформе, в ожидании поезда.

- Задерживается отправление поездов на «Комендантском проспекте», - рассказали пассажиры метро, попавшие в утренний коллапс.

По версии горожан, такое огромное количество людей на платформе собралось не только из-за перебоя в движении поездов. Во вторник, 29 октября, в Петербурге резко похолодало и выпал снег. Многие автомобилисты еще не успели «переобуть» свои машины в зимнюю резину, поэтому, дабы избежать аварий, решили воспользоваться общественным транспортом.

Истинной причиной коллапса стал неисправный состав на «фиолетовой» ветке, который встал на станции «Международная» в 7:40 часов утра.

- Все свободно сейчас. Как всегда, только на входе пробка перед спуском. На платформе пусто, - сообщила в соцсети в 9 часов утра петербурженка.

ИСТОЧНИК KP.RU