2019-10-31T09:41:48+03:00
Происшествия

Грузовик с 26,5 тоннами фиников угнали в Гатчинском районе Ленобласти

Позже автомобиль нашли в селе Ушаки, но без полуприцепа со сладкими сухофруктами
Лилия КОЗЛОВА
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Грузовик с 26 тоннами фиников угнали в ЛенобластиГрузовик с 26 тоннами фиников угнали в ЛенобластиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ленинградской области объявился очень голодный вор, укравший целый грузовик еды. В четверг, 31 октября, 38-летний генеральный директор одной из фирм Петербурга обратился в полицию с ненастьем – у него пропал автомобиль с полуприцепом, груженный сушеными финиками. Общая масса краденных сухофруктов достигала почти 26,5 тонн.

- По словам заявителя, машина марки Frieghtliner c полуприцепом находилась на 77 километре южного полукольца автодороги А-120. Угон произошел в промежуток времени с 00:30 ночи 28 октября по 10:30 утра 29 октября 2019 года, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские взялись за розыск угнанного автомобиля и напали на его след. Правоохранители оперативно нашли сам грузовик, брошенный в селе Ушаки в Тосненском районе Ленобласти. Однако полуприцепа с ценными сухофруктами рядом с ним не было. Видимо вор просто сменил машину и увез финики подальше.

Найденную машину без фиников вернули владельцу. Поиски полуприцепа с сухофруктами на 3,7 миллионов рублей продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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