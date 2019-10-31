2019-10-31T10:34:24+03:00
Происшествия

Серийный педофил изнасиловал 9-летнюю девочку на севере Петербурга

Мужчину уже задерживали за развращение трех маленьких школьниц
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция нашла четвертую малолетнюю жертву педофила из ПетербургаПолиция нашла четвертую малолетнюю жертву педофила из ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге продолжает орудовать серийный педофил, развращающий маленьких девочек в Приморском районе города. Личность подозреваемого мужчины полиции уже известна – это 43-летний житель одного из домов на улице Композиторов в Выборгском районе. Ранее он уже был задержан за то, что 9 октября приставал в парадной дома 16, корпус 4, по Серебристому бульвару к двум сестренкам 8-ми и 12-ти лет, а также домогался к 11-летней школьнице в соседнем доме. В четверг, 31 октября, стало известно еще об одной малолетней жертве насильника.

- В ночь на среду, 30 октября, в полицию Приморского района обратилась 36-летняя женщина, с заявлением о том, что 9 октября около 16:30 часов у дома 7, корпус 2, по Байконурской улице на ее 9-летнюю дочь напал мужчина и совершил насильственные действия сексуального характера, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Опросив пострадавшую, сотрудники полиции сразу же нашли связь между этим преступлением и тем, что произошло на Серебристом бульваре. Оперативники изобличили 43-летнего подозреваемого в том, что развращение 9-летней девочки тоже его рук дела. Получается, что за один день мужчина напал на четверых детей.

Напомним, что опасный мужчина уже задержан. В отношении него уже возбуждено два уголовных дела. В 2017 году подозреваемый уже был осужден на три года условно за изнасилование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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